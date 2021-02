Lídr republikánských senátorů bude hlasovat pro osvobození Trumpa

Tentokrát čelí Trump ústavní žalobě kvůli událostem z letošního 6. ledna, kdy dav jeho stoupenců vtrhl do Kongresu, kde zákonodárci právě potvrzovali volební vítězství jeho demokratického nástupce Joea Bidena.

Podle listu The New York Times (NYT) McConnell rozeslal kolegům e-mail, v němž napsal, že to bylo „těsné“, ale že se rozhodl pro osvobození Trumpa. Uvedl, že podle ústavy Senát nemá pravomoc v procesu rozhodovat.

Ostatní republikáni jeho názory bedlivě sledují a mají na ně silný vliv. McConnell dvakrát hlasoval proti tomu, aby se proces s Trumpem konal, ale zároveň připustil, že Trump provokoval dav, který 6. ledna vtrhl do sídla Kongresu, a že tito lidé „byli krmeni lží“.