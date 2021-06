Francie se otevírá turistům. Po kompletním očkování mohou přijet bez PCR testu

„Nemusíme mít test. Stačí, když prokážeme, že jsme byli očkováni. To platí pro zelenou skupinu zemí. Do oranžové oblasti patří Spojené státy a Velká Británie, tam už platí podmínka testu. Příchozí z ostrovní země navíc musí do karantény. Co se týče červených zemí, tak tam patří řada států, kde koronavirová situace je velmi vážná. Patří mezi ně třeba Jižní Afrika nebo Indie,“ uvedl Šmíd.

Rozvolňování ve Francii se podle něho týká tří oblastí. Zatímco turisté mohou do země přicestovat bez výraznějších omezení, otevírají se i místní vnitřní prostory restaurací. U stolů v nich ale nemůže sedět více než šest lidí. V zemi také stále platí opatření ohledně roušek, ty je povinné nosit i venku.

Francouzské úřady rozvolnily také shromažďování, utkání na stadionech může nově sledovat až pět tisíc lidí. Posunuly i zákaz nočního vycházení, Francouzi mohou zůstat venku do 23 hodin.

„V turistických střediscích nejsou žádná výrazná omezení. Roušky sice nezmizely, ale může se do hotelů a neexistuje téměř nic, co by se odlišovalo od běžného života. Bretaň a francouzský jih se těší na turisty, sezóna plně vypukne 30. června,“ řekl zpravodaj. Právě tehdy by podle něho měla přijít čtvrtá a zároveň poslední vlna rozvolňování. „Mělo by být zrušeno prakticky všechno, pokud se vše bude vyvíjet tak, jak má,“ dodal.