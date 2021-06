Do čela Peru zřejmě míří venkovský učitel. Chudí v něm vidí naději, kritici nebezpečného populistu

Potřebu změny naplno odhalila i koronavirová krize. Peruánské úřady na začátku června oznámily, že na covid-19 v zemi zemřelo téměř třikrát více lidí, než doposud uváděly.

„Můžeme zemi dostat z této zdravotní krize. Musíme ale pochopit, že pandemie je strukturální problém. Ne pouze zdravotní,“ vyjádřil se k situaci už dříve Castillo.

Nebezpečný populista, míní kritici

Politik ale u části obyvatel vyvolává značné obavy. Kritici ho označují za nebezpečného populistu a stoupence krajní levice. Castillo, který téměř nikdy nevystupuje bez tradičního venkovského slamáku, totiž voličům například slibuje znárodnění peruánských nerostných zdrojů.

Jak by se mohl odvíjet dál jeho příběh, může naznačit kariéra Eva Moralese, exprezidenta sousední Bolívie. I on před patnácti lety vystoupal z chudých poměrů až na prezidentský post. Provedl zásadní levicové reformy a vládl až do podzimu 2019; po vyhraných volbách a následných nepokojích, které živily spekulace o manipulacích, ale rezignoval a odešel do dočasného exilu. Už předtím ale sílila nespokojenost s jeho rostoucí mocí i korupcí v zemi.