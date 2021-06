Aktivisté blokují dopravu na hranicích s Běloruskem. Chtějí tvrdé sankce vůči Lukašenkovu režimu

„Nedaleko nás je stanové městečko. Shromáždila se tam skupina demonstrantů, kteří chtějí blokovat kamionovou dopravu do Běloruska. Je to povolená akce a nepředpokládal bych, že způsobí komplikace protestujícím nebo policii. Dopravu zde chtějí blokovat do sedmé hodiny večer,“ popsal situaci na místě zahraniční zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

Zároveň uvedl, že se jedná spíše o symbolickou akci, jelikož doprava na hraničním přechodu, který aktivisti blokují, není příliš rušná. Kamiony se navíc místu vyhýbají a využívají jiné cesty do Běloruska. „Přechod není jediným, kudy se dá do země projet. Na severu i na jihu je jich celá řada. Řidiči se budou protestujícím spíše vyhýbat,“ podotkl zpravodaj.

Demonstrující v čele se zástupcem běloruské opozice v Polsku Pavlem Latuškou požadují, aby evropské sankce vůči Lukašenkovu režimu byly tvrdé a zaměřené tak, aby mu „ublížily“. „Jmenoval třeba petrochemický průmysl nebo bankovní systém, což by režim opravdu bolelo. Kritizoval také trochu Evropskou unii, že je znepokojená a zatím nic konkrétního nedělá,“ řekl Mathé. Sankce EU proti Bělorusku jsou přitom zatím stále v přípravné fázi.

Protesty se týkají rovněž přísného režimu na samotných hranicích, které Lukašenkův režim uzavřel už v prosinci 2020. Uzávěru zdůvodnil koronavirovou situací v zemi, protestující ji ale mají za další „akt diktátorského režimu“, který nechce pouštět Bělorusy ze země, přestože na to mají ústavní právo, dodal Mathé.