Pratasevič se „z vlastní vůle“ doznal ve státní televizi. Zlomili a donutili ho, říká otec a opozice

Běloruská bezpečnost zadržela Prataseviče a jeho partnerku Sofiji Sapegaovou 23. května po vynuceném přistání letadla společnosti Ryanair, které s nimi a dalšími cestujícími mířilo z Atén do litevského Vilniusu. Od svého zatčení se bývalý hlavní redaktor informačního kanálu Nexta objevil na obrazovkách už potřetí.

„Je bolestné sledovat ,přiznání' Ramana Prataseviče. Jeho rodiče věří, že byl mučen. To není Raman, kterého znám,“ říká Franak Viačorka, jenž působí jako poradce opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské. „Je rukojmím režimu a my musíme učinit vše pro to, aby byl propuštěn spolu s dalšími 460 politickými vězni,“ napsal.

Video, na němž se minulý měsíc doznala Pratasevičova přítelkyně Sapegaová, která má ruské občanství, podle opozice také vzniklo pod nátlakem.

Lukašenkova kancelář na žádost Reuters o komentář nereagovala.

Lukašenka respektuji, prohlásil novinář

Běloruské úřady již dříve Prataseviče označily za extremistu, který podněcoval k násilí, a tvrdí, že doznání opozičníků v televizi jsou dobrovolná.

Pratasevič řekl, že rozhovor poskytuje z vlastní vůle. „Jsem si téměř jistý, že mě veřejně odsoudí a že ze shromáždění na mou podporu nic nebude,“ řekl. „Je mi to však jedno,“ dodal.