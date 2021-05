Putin podpořil Lukašenka ve sporu o nebe. Kauzu Pratasevič nazval vzplanutím emocí

„Děkuji, že jste přijel, jak jsme se na tom dohodli ještě před dalším kolem… vzplanutí emocí. Ano, vzplanutí emocí,“ pronesl podle agentury Putin, přičemž udělal krátkou pomlku, když se obrátil na Lukašenka, než větu dokončil. „I bez těchto událostí máme o čem hovořit,“ dodal.

Zmínil také incident z roku 2013, kdy západoevropské země zrušily právo průletu pro letoun bolivijského prezidenta Eva Moralese mířícího z Moskvy domů. Ten tak musel přistát ve Vídni. Existovalo tehdy podezření, že Morales veze na palubě speciálu Edwarda Snowdena.

Lukašenko uvedl, že Putinovi přivezl materiály, které mu pomohou porozumět, o co v Pratasevičově případě jde. „Vzal jsem některé dokumenty, ukážu vám je, abyste pochopil, co se děje, abyste pochopil, co je to za lidi,“ prohlásil. Přitom dodal, že je to pokus „dostat situaci až na úroveň srpna loňského roku“. Odkázal tak na masivní protesty po zfalšovaných prezidentských volbách.

Hovořit chtěl i o tom, že kvůli koronaviru nefunguje letecké spojení mezi oběma zeměmi, které formálně tvoří jediný svazový stát. „Situace s Ruskem je skoro absurdní. Železniční spojení je otevřené každému, kdo chce. Ale lety jsou omezené,“ prohlásil před schůzkou Lukašenko.

Spor o nebe

Běloruský autoritářský vůdce do ruského Soči přiletěl, aby, jak sám řekl, Putinovi vysvětlil, co se nyní v Bělorusku děje. A to včetně nedělního zásahu běloruských úřadů, které přiměly komerční let společnosti Ryanair na trase Atény-Vilnius k nouzovému přistání v běloruské metropoli.

Podle kritiků bylo cílem zatknout novináře Prataseviče, který se podílel na informování o rozsáhlých demonstracích. Tomu nyní hrozí ve vlasti podle ruských médií 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.