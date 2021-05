„Běloruský scénář nesedí od A do Z,“ řiká k odklonění letu do Minsku šéf českého letového provozu

Jedná se o zneužití systému civilního letectví

„Použití zbraně i nátlak za použití zbraně při zákroku proti civilnímu letadlu je zcela vyloučen,“ říká také ředitel tuzemského Řízení letového provozu Jan Klas. Jinou optikou se podle jeho slov dá na situaci nahlédnout jen v případě, kdy letadlo nespolupracuje –⁠ tak jak to bylo například v New Yorku v roce 2001.

Tento scénář v běloruském prostoru ale generální ředitel letového provozu zcela vyloučil. „To, co se odehrávalo v běloruském prostoru, šlo přesně proti těmto principům (…) jedná se o zneužití systému civilního letectví,“ upozorňuje. „Tady v tom případě komunikace probíhala,“ dodává.

„I kdybychom vzali hypoteticky tu běloruskou verzi, že na palubě letadla byla bomba, tak je skutečně na kapitánovi letadla, aby rozhodl, jak let ukončí a jakým způsobem bude pokračovat v letu –⁠ kam bude pokračovat,“ říká Klas s tím, že logické by bylo pokračovat na plánované letiště ve Vilniusu, které navíc bylo i blíže. „(Běloruský) scénář nesedí od A do Z,“ myslí si.