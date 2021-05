Před sto lety se narodil „hlas svědomí lidstva“. Andrej Sacharov byl bojovníkem za lidská práva i geniálním vědcem

„Myslel jsem si tehdy, že je to nezbytné pro rovnováhu sil ve světě a myslím si to dodnes. Ale současně jsem pochopil veškerou hrůzu toho, co dělám. Veškerou hrůzu toho, co by mohla lidstvu přinést jaderná válka,“ citoval vědce dokument Můj manžel Andrej Sacharov.