USA chtějí uvolnit vakcinační patenty, EU to zvažuje. Dle firem tím naruší produkci

Spojené státy se hodlají zasazovat o vypracování dohody, která se bude týkat patentů, ve Světové obchodní organizaci. (WTO) Cílem je dostat co nejvíce, co nejbezpečnějších a nejúčinějších vakcín k co největšímu počtu lidí, vysvětlila postoj Bílého domu obchodní zmocněnkyně Katherina Tai. Připustila, že půjde o časově náročný proces, protože jde o složitou problematiku.

Pozastavit platnost patentů na vakcíny proti covidu-19 chce více než stovka členských zemí WTO, aby je mohly vyrábět firmy ve větším počtu států. Stále větší tlak na současnou americkou administrativu v této věci vytvářeli také demokraté.