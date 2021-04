Rusko oznámilo začátek stahování vojáků z Krymu a od východních hranic s Ukrajinou

Washington ve čtvrtek uvedl, že po slovech Moskvy čeká také na činy. Americká diplomacie ve čtvrtek ujišťovala, že situaci u rusko-ukrajinských hranic bude nadále pečlivě sledovat. „Slyšeli jsme slova. Myslím, že to, co nás teď bude zajímat, jsou činy,“ reagoval na Šojguovo prohlášení mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

AP zároveň píše, že Šojgu nařídil ponechat některé zbraně na západě země pro příští vojenské cvičení, jež by se mělo konat v letošním roce. Zůstat mají ve výcvikovém prostoru Pogonovo, zhruba 160 kilometrů východně od ukrajinských hranic.

Akci ukončil ve čtvrtek šéf resortu obrany Sergej Šojgu během pobytu na Krymu, který Rusko v roce 2014 zabralo Ukrajině. Řekl, že účelem cvičení bylo prověřit bojovou připravenost ruských vojáků. Přesuny mají skončit do 1. května.

Situace v poslední době eskalovala

Situace na východě Ukrajiny se v poslední době znovu vyostřila. Kyjev a Moskvou koordinované síly na východě země se navzájem obviňují z porušování klidu zbraní a čím dál častějších potyček.

Konflikt na východě Ukrajiny eskaloval poté, co Rusko v roce 2014 nelegálně anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. Kyjev a západní země upozorňují, že Moskva podporuje proruské separatisty v Donbasu. Podle nich je Rusko vyzbrojuje, financuje a vysílá na jejich podporu i ruské vojáky. Kreml zapojení do války odmítá, přestože do ukrajinského zajetí padly na ukrajinském území stovky ruských vojáků.

Velké boje utichly po uzavření mírových dohod v Minsku v únoru 2015, ale až dosud se žádné příměří nepodařilo zcela udržet a politické řešení konfliktu se prakticky nepohnulo z místa. Konflikt si podle Kyjeva vyžádal na čtrnáct tisíc mrtvých.