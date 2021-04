Pandemie ve světě: Pfizer dodá EU do června 50 milionů dávek navíc. Dánsko ustupuje od vakcíny AstraZeneca

„Proto je nutné jednat pružně, předvídat a přizpůsobovat se, kdykoli je to možné,“ prohlásila von der Leyenová. EU chce na vakcínu vsadit i v příštích letech při očekávaném přeočkování. Začala proto vyjednávat o kontraktu, jenž umožní členským zemím nakoupit do roku 2023 zhruba 1,8 miliardy dávek.

Pfizer/BioNTech ve druhém čtvrtletí do EU dodá celkem 250 milionů dávek. Očkovací látka vyráběná americkou a německou firmou by mohla evropským státům kompenzovat výpadky v dodávkách dalších společností. Von der Leyenová připustila, že vedle omezování dodávek od firmy AstraZeneca působí potíže i zastavení distribuce látky společnosti Johnson & Johnson.

Země Evropské unie dostanou do konce června padesát milionů dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, které měly původně získat až na podzim. Uvedla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž nabírá očkování v EU na tempu. Alespoň jednu dávku vakcíny totiž ke středě dostalo sto milionů lidí, plně očkováno je přitom 27 milionů lidí.

Evropská léková agentura ve středu oznámila, že o výsledcích průběžného zkoumání komplikací spojovaných s látkou Johnson & Johnson hodlá informovat příští týden. Firma, která má do poloviny roku EU dodat 55 milionů dávek, se podle svého vyjádření pokusí slíbené množství dodržet. Podle analytické společnosti Airfinity by úplné ukončení jejích dodávek zdrželo očkování v Unii asi o dva měsíce.

Dánsko zcela přestane používat vakcínu firmy AstraZeneca. „Naše vyšetřování ukazuje, že jeden ze 40 tisíc lidí očkovaných vakcínou od AstraZeneky bude mít vážné vedlejší příznaky,“ zdůvodnil krok šéf tamního zdravotnického úřadu Sören Bromström.

Vakcinační kampaň se podle něj zdrží o několik týdnů, všichni Dánové by ale i tak měli být naočkováni do začátku srpna. Úřad nevyloučil, že by se Dánsko mohlo k vakcíně v budoucnu vrátit. Broström zároveň řekl, že kdyby Dánsko bylo v jiné situaci uprostřed třetí vlny epidemie a zdravotní systém by byl pod tlakem, neváhal by vakcínu dál používat.

Dánsko očkování vakcínou AstraZeneca přerušilo 11. března, původně na dva týdny. Učinilo tak poté, co se objevily zprávy o šedesátileté Dánce, která týden po očkování zemřela s krevními sraženinami na různých místech v těle. Opatření posléze Kodaň prodloužila o další tři týdny.

Slovensko vypraví zásilku Sputniku V do Maďarska

Slovensko připravilo zásilku ruské vakcíny Sputnik V k posouzení v laboratoři v Maďarsku, uvedl tamní ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Krok souvisí se sporem Slovenska a ruským dodavatelem vakcíny ohledně jejího zkoumání v necertifikované slovenské laboratoři.

Dvě stě tisíc dávek Slovensko dovezlo začátkem března, dosud ale vakcínu nezačalo používat. Slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedl, že pro nedostatek informací z ruské strany nemohl vydat své stanovisko k bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Po obdržení výsledků testů z Maďarska chce Lengvarský rozhodnout, zda Slovensko začne látkou očkovat.

„Když budu vnitřně přesvědčen, že vakcína je bezpečná, tak to podepíšu. Nepodepíšu vakcínu, pokud bude jakákoliv pochybnost o její bezpečnosti pro občany Slovenska,“ řekl ministr.