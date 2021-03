Z bažin a mokřadů povstalo centrum obchodu i turistická senzace. Benátky slaví 1600 let

Z historických kanálů se mnohé dochovaly dodnes, některé byly během dějin zasypány, jiné nově zbudovány. Dnes lze ve městě najít takové, které dosahují od jednoho metru hloubky u malých bočních kanálů přes pět metrů hluboký Canal Grande až po sedm metrů hluboký Canale della Giudecca, který odděluje hlavní část Benátek od ostrova Giudecca.

Dřevo zocelené slanou vodou

Mokřad sám o sobě materiálem pro stavbu zrovna neoplýval, pro dřevo tak bylo nutné dojet do zalesněných oblastí Veneta, ale i dnešní Černé Hory, Slovinska nebo Chorvatska. Dřevo, ač umístěné trvale ve vodě a vlhkém prostředí, ani postupem času nechátrá. Vděčí za to vodě chudé na kyslík, ve které jsou velmi špatné podmínky pro výskyt organismů, které by materiál časem zničily.

Místo mikroorganismů se do dřeva dala slaná voda, která ho díky přítomnosti minerálů postupem času proměnila téměř v kámen.

Zpočátku se hlavní osada nenacházela na ostrovech kolem Rialta, kde je dnešní srdce Benátek. Jedním z prvních raných osídlení, které tu lze doložit, byl ostrov Olivolo, dnešní S. Pietro in Castello, na západním konci souostroví, blíže k písčinám laguny. Ten byl podle archeologů osídlen už v 5. století, v 6. století se tu nacházel i hrad. Samotná oblast Rialta byla obydlena až kolem 9. století.