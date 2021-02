Osamělá hvězda Texas. Mrazy zde udeřily nejkrutěji kvůli izolované elektrické síti

Austin si také chtěl zachovat nezávislost na federální regulaci, což lze obecně zdůvodnit texaskou výjimečností a silným patriotismem. Ostatně státu se přezdívá The Lone Star State, tedy Stát osamělé hvězdy – ta zdobí vlajku Texasu a zpívá se o ní i v hymně. „Hrdost na vlastní stát je tu infekční. Nikdy jsem nebyla ve státě, kde by lidé byli hrdější než v Texasu,“ popsala pro podcast serveru FiveThirtyEight texaská redaktorka Sarah Frostensonová.

Energetické samostatnosti se Texasu podařilo dosáhnout v polovině minulého století. S infrastrukturou na východním pobřeží je propojen pouze v několika drobných bodech, stejně jako s Mexikem.

Minuty od měsíčního výpadku

Maggie Koerthová, expertka na americkou energetiku a autorka knihy Before the Lights Go Out: Conquering the Energy Crisis Before It Conquers Us (volně přeloženo Než zhasnou světla: Zdolání energetické krize, než zdolá ona nás), upozorňuje, že energetické oddělení Texasu od zbytku Spojených států sice působí zvláštně, ale není nutně špatné. Každý stát totiž má způsoby, jak reguluje vlastní energetický trh a nezávislost na zbytku USA umožnila Texasu například zaujmout vedoucí roli ve využívání větrných elektráren.

Na texaskou energetickou síť dohlíží Rada pro elektrickou spolehlivost Texasu neboli ERCOT. Instituce vznikla v 70. letech minulého století a po deregulaci v roce 2002 se stala mocným orgánem, který nyní kvůli masivním problémům během mrazů čelí kritice veřejnosti.