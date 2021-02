Pandemie ve světě: Nemocnice ve Francii jsou v krizovém režimu, v Rakousku znovu roste počet nakažených

Nemocnice ve Francii začaly kvůli výskytu nakažlivějších variant koronaviru pracovat v krizovém režimu. Ruší se tak plánované operace a řada oddělení se transformuje pro pacienty s covidem-19. „V současné době je v nemocnicích 26 tisíc pacientů s koronavirem, tento stav je stejný asi měsíc. Loni během vrcholu epidemie bylo hospitalizovaných 32 tisíc lidí. Situace tedy zatím není katastrofální, ale vláda předvídá, co by se mohlo stát, a proto zavádí preventivní opatření,“ uvedl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

Významná ohniska nákazy jsou nyní ve Francii dvě. Na východě země ve městě Mety se objevila jihoafrická varianta viru. Za poslední tři dny zde přibylo na čtyři stovky nakažených. „Velice intenzivně se zde testuje, probíhá rozbor odpadních vod. Mění se také vakcinační plán a zdravotníci z této oblasti by měli být očkování prioritně,“ říká Šmíd s tím, že místní činitelé požadují zpřísnění opatření, vláda však zatím nereagovala.

Druhým ohniskem je severofrancouzské přístavní město Dunkerk, podle Šmída se sem britská varianta, která byla potvrzena u pěti stovek lidí, dostala velice snadno z druhého břehu Lamanšského kanálu. I zde se masově testuje a přísnější opatření se během tohoto týdne neočekávají. „Jsou zde prázdniny a děti nechodí do školy, což by mohlo situaci zlepšit. Na druhou stranu se hodně cestuje, rodiny se navštěvují, a to je velké riziko,“ upozornil na možné zhoršení situace zpravodaj.

Také Francie se potýká s nedostatkem vakcín, i když se zpožděný vakcinační plán do značné míry nyní podařilo dohnat. Očkovány byly v zemi tři miliony lidí, z toho jeden milion už dostal obě dávky vakcíny.

V Rakousku po rozvolnění rostou počty nakažených

V Rakousku se dva týdny po uvolnění protiepidemické uzávěry prudce zvyšují denní nárůsty počtu případů koronavirové infekce. Za posledních 24 hodin jich devítimilionová země eviduje 1967, zemřelo dalších 22 nakažených. Na západě země se šíří jihoafrická varianta koronaviru, na východě britská.

V minulých týdnech Rakousko evidovalo přes tisíc případů nákazy denně. Ještě v úterý jich hlásilo 1427, ve středu už 1735. Oproti minulým týdnům je nyní nových případů o téměř 20 procent více. Země přitom minulé pondělí po šesti týdnech plošné uzávěry otevřela obchody, muzea, knihovny, kadeřnictví či kosmetické salony a do škol se mohla vrátit část dětí.

Jenom ve středu bylo v Rakousku provedeno 274 347 testů na koronavirus, takže pozitivních je 0,72 procenta vzorků. Vysoký počet testovaných souvisí i s tím, že v Rakousku se masivně testuje v podnicích i školách. Negativní test musí lidé předkládat před návštěvou kadeřníka, v kosmetickém či masážním salonu. Testy na koronavirus zdarma nabízejí i lékárny.

Na Slovensku se čeká na kremaci i tři týdny

Kvůli výraznému nárůstu počtu úmrtí po nákaze koronavirem jsou krematoria v mnoha částech Slovenska plně vytížená. Příbuzní čekají na zpopelnění ostatků zesnulých i tři týdny.

V posledním měsíci loňska v pětimilionové zemi pod Tatrami zemřelo na covid 1382 lidí, v lednu pak již 2461 osob a do poloviny února dalších 1583 pacientů. V přírůstku úmrtí po nákaze koronavirem v přepočtu na obyvatele se Slovensko v uplynulých dnech dostalo podle portálu ourworldindata.org na první místo na světě.

Některé slovenské nemocnice kvůli nedostatku místa na patologiích již musely objednat chladírenské kamionové návěsy na uložení ostatků zesnulých. Předseda Slovenské asociace pohřebních a kremačních služeb Ladislav Stríž vyslovil obavy, že kvůli vyššímu počtu úmrtí nastane dominový efekt a pohřební služby nebudou mít dostatek místa na uložení ostatků zesnulých. Očekává totiž, že vzhledem k vytíženým kapacitám slovenských nemocnic v souvislosti s koronavirovou nákazou bude stoupat počet lidí, kteří zemřou ve svých domovech.