Reportéři ČT: Slovensko zažilo vlnu zatýkání. Podle opozice se jedná o politickou vendetu

Slovenská policie během řady svých akcí zasahovala proti prokurátorům, policistům, soudcům či podnikatelům, a to převážně z dob minulých vlád. Obvinila například speciálního prokurátora z korupce a založení zločinecké skupiny, zatkla dva policejní prezidenty, šéfa národní protikorupční agentury nebo velitele protikorupční policie.

Policisté si přišli i pro bývalého ředitele kontrarozvědky a také jednoho z nejvlivnějších podnikatelů v zemi Jaroslava Haščáka, ten čelí obviněním z korupce a legalizace příjmů z trestné činnosti. „Nikdo si neuměl představit, že ti největší mafiáni, jejich přisluhovači nebo různí soudci, že to všechno bude za mřížemi. To je něco fantastického,“ okomentoval vlnu zatýkání ministr hospodářství Richard Sulík.

Mezi obviněnými jsou přitom lidé především z okolí strany expremiéra Roberta Fica Smer-SD. Ta na Slovensku dříve vládla dvanáct let, loni po vraždě novináře Jána Kuciaka nicméně ustoupila do pozadí. Fico sám vnímá policejní zatýkání jako pomstu nové garnitury. „Už se ani netají. Vždyť o tom mluví všichni otevřeně, že prokuratura by měla sloužit vládní koalici,“ prohlásil.

Matovič: Politická objednávka to být nemůže

Matovič ale tvrzení o politicky ovlivněné vlně zatýkání odmítá. „Politická objednávka to v žádném případě být nemůže,“ řekl. Šéfredaktor slovenského politicko-společenského týdeníku Týždeň Štefan Hríb uvedl, že „všechny trestně stíhané věci, jejichž exponenti jsou dnes ve vazbě nebo vězení, by nebyly možné díky volbám“, ve kterých zvítězil Matovič.

Premiérovo nyní vládnoucí hnutí OĽaNO totiž jarní volby v roce 2020 vyhrálo také díky tomu, že lidem slíbilo, že policii poskytne úplnou nezávislost. Na druhém místě za ním tehdy skončila strana Roberta Fica a jeho spolustraníka Petera Pellegriniho, jež byla vnímaná spíše jako symbol slovenské korupční minulosti. Pellegrini se posléze od strany odpojil a založil vlastní – Hlas-SD.