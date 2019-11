Nahrávky z kauzy Gorila jako nástroj vydírání i obchodu. Na původně skartované části mluví i Fico

V červnu 2006 vyhrála volby strana Smer vedená Robertem Ficem. Ve Slovenské informační službě se poté změnilo vedení, jež následně odposlouchávání zastavilo a zlikvidovalo i výbušnou nahrávku. „Bylo to celé zastavené a já jsem se to snažil nějak řešit…“ popsal Holúbek.

„Třináctého prosince 2005 byla první schůzka, kterou odposlechli. A trvalo to do 4. srpna 2006,“ popsal dříve slovenský novinář britsko-kanadského původu Tom Nicholson. Právě on informaci o spisu Gorila na Slovensku nejvíc rozšířil.

„Nejprve si musíme povědět jednu zásadní věc, jestli ta nahrávka je opravdu můj hlas a jeho hlas. Jestli to není nějaký kompilát, anebo jestli to můžeme vytvořit počítačově i já a vy. Já vám dám scénář, vy to v dnešní době vytvoříte. Nevím… ještě jsem neviděl ani nahrávku, ani přepis,“ řekl v říjnu Trnka.

„Že to nebylo známé, bych dal do velkých hranatých závorek, protože nahrávka Kočner–Trnka se objevila v mediálním prostoru už v závěru minulého roku, kdy média přinesla informaci, že existuje nějaká skandální nahrávka Kočner–Trnka,“ argumentoval Danko.

„Když Robert Fico říká Haščákovi: Fedor Flašík vybral 250 na stranu a 8 anebo 80 – to je v závorce, není to tam dobře slyšet – si dodatečně nechal. Ti lidé v celé nahrávce v Gorile se nebaví ani jednou o tisícovkách korun… vždy to je o milionech a miliardách,“ uvedl slovenský opoziční poslanec Igor Matovič (OĽaNO).

Podle Matoviče to budí podezření, že mohlo jít o nelegálně získané peníze na volební kampaň strany Smer Roberta Fica v roce 2002. „Opět se ptám, čí byl zájem, aby se tato věta z předpisu, který už 8 let koluje po Slovensku, ztratila,“ řekl Matovič.

Fico mlčí a Flašík neví

Robert Fico přímo neodpověděl, co znamená věta o 250 (zřejmě milionech) slovenských korun. „Zda je to pravda, co se objevilo v přepisech, jestli je možná nějaká nahrávka, tak nic nás z této nahrávky ani z přepisů nedostává do polohy neetického, nedej bože nelegálního konání,“ vyjádřil se Fico letos v říjnu. Na otázky Reportérů ČT zaslané e-mailem pak bývalý slovenský premiér nereagoval.

Reporérům to nevysvětlil ani Fedor Flašík. „S panem Ficem nekomunikuji od roku 2004, protože naše profesionální názory na politiku se rozešly. Nedokážu vám říct, co měl pan Fico na mysli, když panu Haščákovi vyprávěl tyto věci. Proto vám je ani neumím vysvětlit. Musíte se s těmito otázkami obrátit na pana Fica,“ uvedl Flašík.