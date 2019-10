Dva roky „Gorile“ nikdo nevěřil, teď jsou všichni v šoku

Proto se v roce 2009 rozhodl novinář sepsat knihu, která měla vyjít letos na jaře, což by bylo dva roky před volbami. Jak ale Nicholson komentuje, padla slovenská vláda a předčasné volby někdo „hodil na internet“. „Vydavatel se nejdřív tvářil, že už knihu nemá smysl publikovat, nakonec ale změnil názor,“ řekl novinář. Kniha má upozornit na to, jak špatně funguje politika v naší zemi a v jakém stavu je demokracie. Novinář považuje to, co je v Gorile, za znechucující, ale zároveň také jako daň za to, že žijeme ve svobodné společnosti. Kanada, ze které pochází, má dle jeho slov otázky korupce už vyřešené. „A proto jsem z ní i odešel, protože pro novináře je Kanada nudnou zemí,“ dodal Nicholson.

Spolumajitel Penty požaduje, aby weby stáhly spis o údajné korupci

Spolumajitel finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák požaduje od internetových portálů, aby dále nezveřejňovaly údajný spis tajné služby (SIS) o politické korupci na Slovensku v letech 2005 a 2006, do které prý byla zapletena Penta. Advokátní kancelář zastupující Haščáka i spolupracovníka Penty Zoltána Vargu provozovatelům webů pohrozila žalobou a tvrdila, že publikací materiálu byl porušen zákon. Některé weby už dokumenty ze svých stránek odstranily. Zveřejněné informace údajně zasahují do práv Haščáka a Vargy a obsahují chráněné osobní údaje. „Pokud předmětné kontroverzní ´dokumenty´ skutečně pocházejí ze zdrojů Slovenské informační služby, jak se v nich tvrdí, pak se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti a představují utajované skutečnosti,“ vysvětlila advokátní kancelář Škubla & Partneri.

Dva měsíce před volbami skandál s Gorilou lomcuje na Slovensku preferencemi. Levicový Směr ale dělá, jako by kauza ani neexistovala. Na politickém mítinku nepadlo slovo Gorila ani jednou. Jméno šéfa strany Roberta Fica se přitom ve spisu objevilo 142krát. Fico dává ale od korupčního skandálu ruce pryč: „Nezatahujte nás do této kauzy, se kterou nemáme nic společného.“ A tato taktika se, zdá se, vyplácí. Preference SDKU klesly pod 10 procent, zatímco Směr by volilo 40 procent Slováků.