EU míří k registraci vakcíny AstraZeneca. Doporučila ji unijní léková agentura

„Toto třetí souhlasné stanovisko dále rozšiřuje arzenál vakcín dostupných pro členské státy EU a EEA (Evropského hospodářského prostoru), s nímž mohou bojovat proti pandemii a ochránit své obyvatele,“ komentovala doporučení šéfka agentury Emer Cookeová.

V minulých dnech se v německých médiích objevily informace o tom, že vakcína britsko-švédského výrobce není účinná pro lidi starší 65 let. Německá očkovací komise poté ve čtvrtek doporučila, aby se látka podávala jen lidem do 64 let. EMA dnes konstatovala, že většina testů na přibližně 24 tisíc lidech zahrnovala dobrovolníky ve věku do 55 let.



„Zatím není dostatek výsledků u starších účastníků (nad 55 let), aby poskytly údaj o tom, jak dobře vakcína funguje u této věkové skupiny,“ uvedla agentura.

Unie a AstraZeneca se přou o plnění smlouvy a počtu vakcín

EU se ovšem v současnosti s firmou dohaduje, jaké množství dávek dodá členským zemím v prvním čtvrtletí. Zatímco Unie trvá na původně dojednaných 80 milionech dávek, AstraZeneca hodlá s odkazem na výrobní potíže poskytnout necelou polovinu.

Evropská komise po dohodě s firmou v pátek zveřejnila i smlouvu na nákup vakcín proti covidu-19, o jejíž vyznění se obě strany přou. Většinu klíčových pasáží kontraktu stanovujících termíny dodávek či ceny však společnost ponechala v utajení.

Brusel nadále požaduje, aby AstraZeneca dodala v první fázi původně slíbené množství, výrobce však tvrdí, že jej k tomu smlouva přímo nezavazuje. AstraZeneca měla podle původních smluv doručit na 80 milionů dávek v prvním čtvrtletí letošního roku, minulý týden však oznámila, že to bude méně než polovina.

Z veřejně přístupných částí smlouvy není patrné, v jakém časovém období mělo být kolik vakcín doručeno. Čtyřicetistránkový dokument stanovuje, že výrobce musí vyvinout „maximální rozumné úsilí“, aby poskytl kapacitu svých závodů k produkci vakcín nasmlouvaných EU. Právě kolem této formulace se podle nejmenovaného unijního činitele mohou točit případné soudní spory, pokud by se nepovedlo současné neshody urovnat jinak.

Komise se ve smlouvě zavázala uhradit předem 336 milionů eur (8,8 miliardy korun), kterými měla firma financovat vývoj a přípravu výroby vakcíny. Dvě třetiny této částky musela unijní exekutiva zaplatit do pěti dnů od podpisu smlouvy, zbytek později. Podle zdrojů z Komise zatím tato částka doplacena nebyla a Evropská komise ji v případě nedodržení smlouvy ze strany firmy neuhradí.

EU by mohla zablokovat vývoz vakcín

Reakcí na spor s AstraZenecou jsou v pátek zavedená pravidla, jimiž dala Evropská komise zemím možnost dočasně monitorovat a schvalovat export vakcín od společností, které mají s Unií uzavřenou smlouvu. Pokud výrobci vakcín nedodrží smlouvy s Evropskou unií, budou jim moci členské státy dočasně omezit vývoz očkovacích látek vyráběných v podnicích na území bloku. Případná omezení by ale měla podle unijních činitelů být až krajním řešením a týkat se nebudou dodávek do chudých zemí.

„Poskytli jsme firmám předběžné financování, aby mohly vybudovat kapacitu nutnou k výrobě vakcín s cílem zahájit jejich distribuci ihned po schválení. Nyní chceme jasně vědět, kam směřují vakcíny, které jsme si objednali, a zajistit, aby se dostaly k našim občanům,“ komentovala hlavní cíl nového mechanismu eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová.

Systém umožní zemím požadovat po výrobcích informace o vývozu mimo Unii, a to i za období minulých tří měsíců. Pokud se ukáže, že nějaká firma nemá dostatečné výrobní kapacity na to, aby splnila závazky ve smlouvách s EU, mohou státy společně s Komisí požadovat, aby část dávek mířících mimo Unii poskytla členským zemím.

Unijní činitelé přitom tvrdí, že k omezení nepovedou například týdenní výkyvy v dodávkách, ale pouze zásadní a systémové problémy. Tím by mohl být právě případ firmy AstraZeneca.