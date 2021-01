Twitter zablokoval učet Chameneímu. Ajatolláh vyhrožoval Trumpovi

Společnost Twitter zablokovala na své sociální síti účet íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího poté, co se na něm s výhrůžným popiskem objevila fotografie amerického exprezidenta Donalda Trumpa hrajícího golf. Informoval o tom deník The Times of Israel. V popisku nebyla sice adresná výhrůžka se jménem Trumpa, z kontextu ale bylo jasné, komu je určena.