Dav násilníků v Kongresu není Amerika, říká americký velvyslanec v Česku

Počínání davu „násilníků“ dal do konfrontace s českými vojáky-hrdiny, kteří obětovali v zahraničí své životy, aby bránili právo ostatních být svobodní a užívat si demokratického způsobu života. „Vzdali se svých zítřků, abychom my mohli dnes žít, to jsou hrdinové,“ prohlásil na adresu českých vojáků.

Právě tito hrdinové byli podle něj uraženi vandaly, kteří vnikli do Kongresu. Velvyslanec hluboce lituje obrázků, které jejich počínání zachycují, a věří, že všichni budou stíhání v souladu s právem. „Ale tohle nejsme my, tohle není Amerika,“ akcentuje.

Dodal, že poté co bezpečnostní složky zadržely nebo vytlačily tyto výtržníky, vrátila se demokracie. „Demokracie nakonec fungovala a zvítězila,“ řekl k tomu, že Kongres v jednání vedeném viceprezidentem Mikem Pencem potvrdil volební vítězství Joea Bidena. Podle ambasadora tak nakonec zvítězila slušnost, demokracie a ústavní právo.

King řekl, že byl sice do své funkce nominován republikánským prezidentem Donaldem Trumpem, ale zastupuje a koná v zájmu všech občanů USA. Dění v Kapitolu s republikány nijak nespojuje.