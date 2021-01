Do nových časů s mužem v čele. O předsednictví německé CDU se utkají Laschet, Merz a Röttgen

Coby zastánce konzervativního směřování strany by rád otočil kormidlem, které Merkelová nasměrovala více do středu. Z CDU chce vytvořit nejmodernější stranu v Evropě: „Nebudeme se ptát, co bylo, ale co přijde. Kam míří tato země? Jaká jsou nejdůležitější témata, kterými se musíme zabývat?“

Pro budoucnost strany chce získat víc mladých, ať už novými tématy, nebo platformami, na kterých je chce oslovit. CDU se podle něj musí více zaměřit na klimatickou politiku a na lepší sociální, kulturní, materiální a mezigenerační organizaci.

Merz také hodlá omezit migraci a soustředit se na pomoc uprchlíkům přímo v táborech v Řecku a na Balkáně: „Tuhle humanitární katastrofu nemůžeme vyřešit tím, že řekneme: ,Pojďte všichni do Německa!‘ Tahle cesta je už uzavřená.“

Hledí i za hranice a volá po tom, aby se Evropa znovu stala vlivným světovým hráčem. Tvrdě kritizuje putinovské Rusko a je zastáncem razantního postupu vůči němu. Klonil se také k zastavení projektu plynovodu Nord Stream 2.

Nepříjemnosti mu během kampaně způsobilo interview pro deník Bild, ve kterém na otázku, zda by si ve funkci kancléře dokázal představit homosexuála, nechtěně přiblížil homosexualitu k pedofilii. Za výrok se několikrát omluvil, přesto jej i mnozí jeho příznivci kritizovali.

Současnými dobrými výsledky CDU v průzkumech se Merz odmítá nechat ukolébat. Tvrdí, že mínění je zkresleno pandemií koronaviru, kterou Německo pod vedením CDU a kancléřky Merkelové v mezích možností zatím zvládá dobře. Realitou, ke které by se mohla strana po odeznění pandemie vrátit, byl výsledek evropských voleb v roce 2019, v nichž CDU utržila svůj nejhorší poválečný výsledek.

„CDU musí, ať se jí to líbí, nebo ne, vystoupit ze stínu Angely Merkelové. Její zásluhy v září 2021 vstoupí do učebnic dějepisu, voličky a voliči chtějí novou orientaci,“ napsal Merz v komentáři pro magazín Der Spiegel.

Ve stopách kancléřky

Naopak Laschet se netají tím, že by v kurzu, který vytyčila Merkelová, rád pokračoval. „Odklon by byl špatným signálem,“ tvrdí. „Roky s Merkelovou byly dobrými roky, to musí strana zdůrazňovat.“

Také on, podobně jako Merz, neskrývá ambice stát se kancléřem. Věří, že straníci jeho kvalifikaci zohlední a budou vybírat podle kritérií, která pro něj jasně hovoří. „Podle toho, kdo již nějaké volby vyhrál, kdo již nějakou vládu vedl a kdo ví, jak spojit lidi dohromady,“ nabádá premiér Severního Porýní-Vestfálska.