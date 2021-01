Na počínání policistů, kteří chránili Kapitol, se hromadí kritika. Ke střelbě nemuselo dojít, tvrdí expert

Kongresová policie si nevyžádala posily

Viníky bezprecedentního narušení své bezpečnosti chce Kongres co nejrychleji vypátrat. FBI se v současné době probírá stovkami videí a fotografií, které mají prokázat vinu jednotlivých osob. Policejní složky rovněž postupně rekonstruují průběh incidentu a to, jak se proměnil z protestního pochodu v násilné střety s policisty a ochrankou.

Podle agentury Reuters se jedná o jednu z největších chyb bezpečnostních složek za poslední léta. Média upozornila i na zjevný nepoměr mezi tím, jak probíhal zásah proti násilnému davu v Kapitolu, a tím jak tvrdě pořádkové síly zasahovaly proti často zcela poklidným demonstracím proti rasové diskriminaci, které se loni konaly v celých Spojených státech po smrti Afroameričana George Floyda.

Kongresová policie má dva tisíce příslušníků a předem si nevyžádala součinnost dalších bezpečnostních složek, i když o předpokládaném rozsahu protestu v centru Washingtonu věděla předem. „Nemám tušení, jak to, že na to nebyli připraveni. Bylo to nad jejich síly, neměli potřebné prostředky. Přece musíte být schopni ubránit Kapitol, tohle není v pořádku,“ citoval deník The New York Times bývalého šéfa washingtonské policie Charlese Ramseyho.