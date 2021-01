Londýnský soud odmítl propustit Assange na kauci

Zamítnuté námitky

Téměř všechny námitky Assangeova právního týmu však současně zamítla. V případě, že by se jeho vina prokázala, šlo by podle ní o trestné činy i podle britské jurisdikce a nevztahovala by se na ně svoboda projevu. Podle ní zároveň není dostatek důkazů svědčících o tom, že by Trumpův tým vyvíjel na americké prokurátory nátlak či že by Trump choval vůči Assangeovi zášť.

Nic podle ní nenasvědčuje tomu, že by se Assangeovi v USA nedostalo spravedlivého procesu. Uvedla rovněž, že Assangeovy činy se vymykaly tomu, co lze považovat za investigativní žurnalistiku.

Poznamenala také, že Assange trpí střední až těžkou klinickou depresí, což by zřejmě zhoršila téměř úplná izolace, které by v případě vydání do USA nejspíše čelil. Podle agentury Reuters také uvedla, že postupy amerických úřadů by mu zřejmě nezabránily pokusit se o sebevraždu.