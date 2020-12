Haščák se vzdává výkonných pozic v Pentě. Spolumajitelem zůstává

Brit Child se stal spolumajitelem Penty v listopadu 2010. Předtím působil v Deloitte Central Europe na pozici senior-partnera. V Pentě má na starosti hlavně investice v Primabance a ve společnosti Fortuna Entertainment Group.

V bratislavském sídle Penty desítky policistů zároveň podnikly rozsáhlou razii. Penta Haščákovo obvinění i policejní zásah potvrdila a označila je za neopodstatněné. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Policie nejnovější vývoj zatím nekomentovala.

Podle zpravodaje ČT na Slovensku Petra Obrovského razie pokračovala dlouho do večera, Haščák poté strávil noc v policejní cele. Nyní se čeká na oficiální stanovisko policie, respektive prokuratury, zejména na to, jestli prokuratura navrhne vzetí Haščáka do vazby. Osmačtyřicetihodinová lhůta na zadržení by měla vypršet až ve čtvrtek.