Zájem o testování na Slovensku opadá. Vláda chce lidi opět motivovat zákazem vycházení

Obrovský ve vysílání ČT řekl, že nižší zájem lidí o testování je zřejmě daný tím, že tentokrát bylo testování dobrovolné. „Nebylo provázané se zákazem vycházení. Při těch minulých kolech byl certifikát s potvrzením negativního výsledku nutný k plnému využívání obchodů a služeb, ale třeba i k cestě do práce,“ uvedl. Podle zpravodaje se ukázalo, že když lidé nemají motivaci nebo hrozbu určitými nevýhodami, tak zájem o testování výrazně klesá. Na tento vývoj budou zřejmě úřady reagovat a lidé, kteří test neabsolvují, by mohli mít opět zákaz vycházení. Premiér Igor Matovič uvedl, že chce pro velké testování na Slovensku využít i tři předvánoční víkendy. „Začít by se mohlo už 5. a 6. prosince, kdy by se mohlo znovu testovat v celé republice tak, jak jsme to viděli 31. října a 1. listopadu,“ uvedl Obrovský s tím, že ve zbylých dvou víkendech před Vánocemi by se s testováním mohlo pokračovat na menších územích.

V Bratislavě zasedá krizový štáb Slovenský krizový štáb v pondělí rozhoduje o tom, zda pošle zpět do školy starší žáky a studenty. Matovič ale už dříve řekl, že plošně se školy před Vánocemi otevírat nebudou. Naopak ministerstvo školství by podle Obrovského uvítalo, kdyby se děti do škol mohly vrátit už příští týden, případně alespoň žáci devátých tříd nebo maturanti. Krizový štáb také projedná zavedení semaforu, který by byl podobný tomu Českému s názvem PES. Vznikly dva různé návrhy, ten první by měl přinést návod, jak se budou v budoucnu otevírat obchody a služby či za jakých podmínek by bylo možné navštěvovat hromadné akce či kostely. „Ten plán považuje za klíčové, aby například počet pacientů v nemocnicích nebyl vyšší než dva tisíce,“ uvedl zpravodaj. Tento návrh má pět stupňů rizika plus stupeň nula. Druhý návrh je čtyřstupňový, ale mluví se v něm i o odškodnění pro uzavřené provozovny nebo o režimu na hranicích se Slovenskem. Evropa se chystá rozvolňovat Státy Evropské unie se chystají před Vánocemi na opatrné rozvolňování protipandemických opatření. Například Francie by mohla většinu obchodů otevřít už prvního prosince. Vláda také hovoří o částečném zrušení dalších omezení ještě do Vánoc. Úplné uvolnění však údajně nepřichází do konce roku v úvahu. „Je třeba jasně říci, že uzávěra bude pokračovat a s ní i limity shromažďování lidí,“ řekl v neděli listu Journal du Dimanche mluvčí vlády Gabriel Attal. V Belgii, která měla v říjnu hned po Česku nejhorší statistiky nových případů na obyvatele, nově nakažených ubývá ve vlnách už od konce října. Místní politici mluví o možnosti znovuotevření velké části obchodů v polovině prosince. Podle premiéra Alexandra De Crooa ale konečné rozhodnutí padne až tento pátek. „Tento týden se budeme bavit o otevření uzavřených obchodů či muzeí, ale musíme mít jasno, zda něco z toho můžeme odpovědně udělat a za jakých podmínek,“ řekl premiér v belgické televizi VRT. Belgičané se však podle něj musí připravit na to, že velká rodinná setkávání o Vánocích či hromadné oslavy Nového roku nebudou.

Alespoň částečně by se mohla podle slov premiéra Giuseppa Conteho vrátit k normálu také Itálie. V polovině prosince by mohly otevřít obchody v oblastech, kde bude epidemiologická situace příznivější, velká vánoční rodinná setkání však budou zakázána, upozornil Conte. Nizozemsko už první vlnu uvolnění absolvovalo minulý týden, kdy se po dvou týdnech znovu pro omezený počet návštěvníků otevřela divadla, kina či plavecké bazény. Premiér Mark Rutte ovšem podotkl, že další omezení budou platná ještě nejméně několik týdnů. Vláda má nyní rozhodnout o tom, za jakých podmínek by se před Vánocemi mohly otvřít bary a restaurace. Německo se připraví na rychlé očkování Německo chce být připraveno očkovat proti koronaviru ještě v prosinci, řekl ministr zdravotnictví Jens Spahn. Je přesvědčen, že proočkovat populaci, aby bylo možné pandemii porazit, se podaří ještě před koncem nadcházejícího roku. Zároveň uvedl, že Německo si od IDT Biologika koupí nejméně pět milionů vakcín za 30 milionů eur. „Můžeme doufat, že podle aktuální situace bude v prosinci vydáno první povolení (pro vakcíny). Data vypadají dobře, hodnotí to tak nejen americké, ale i evropské úřady,“ řekl Spahn. Podle něj by se velmi těžce lidem vysvětlovalo, že vakcína sice je, ale země nemá potřebnou infrastrukturu na očkování. Připustil také, že první vakcíny by mohly být k dispozici až na začátku příštího roku, i tak je ale podle něj nutné se připravit. V zemi se sice podařilo zastavit prudké šíření koronaviru, ale počet nakažených je stále vysoký. Německo tak zřejmě prodlouží stávající karanténu, hovoří o tom například vicekancléř Olaf Scholz či bavorský premiér Markus Söder, který opět varoval před českým scénářem.



Novým datem konce karantény by mohl být 20. prosinec. Rozhodnutí se očekává ve středu, kdy bude kancléřka Angela Merkelová o situaci jednat s premiéry německých spolkových zemí. Merkelová chtěla už před týdnem karanténu zpřísnit, spolkové země to ale odmítly. Palestina možná omezí Vánoce v Betlémě Palestinské ministerstvo zdravotnictví doporučilo kvůli koronaviru přísná omezení na letošní oslavy Vánoc v Betlémě. Oslavy v biblickém městě, které křesťané považují za místo narození Ježíše Krista, obvykle navštěvují tisíce lidí z celého světa. Například slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Jesliček by se podle ministerstva mělo zúčastnit maximálně padesát lidí. Zkrácena by měla být i otevírací doba restaurací, omezena by mohla být i účast na bohoslužbách. Konečné rozhodnutí by měla Palestina sdělit v nejbližších dnech. Ekonomika Betléma, kde se nachází množství hotelů, obchodů se suvenýry a restaurací, je hodně závislá na vánoční sezoně. Zrušení či omezení oslav by zasadilo další ránu místnímu hospodářství, které je v letošním roce krizí tvrdě postiženo. Západní břeh Jordánu v poslední době zaznamenává opět vyšší přírůstky nově potvrzených případů nákazy.