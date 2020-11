Argentinou hýbe naděje na rozšíření práva na potrat

Argentinský parlament má na stole zákon, který legalizuje přerušení těhotenství do 14. týdne. Prezident Alberto Fernández ho tento týden předložil s tím, že „reprodukční práva jsou otázkou veřejného zdraví“. Podpořit se ho vydaly do ulic hlavního města Buenos Aires tisíce demonstrantů. Tentokrát mají naději, že se ho na rozdíl od roku 2018 podaří prosadit. Argentina by se tak stala první velkou latinskoamerickou zemí, která by dala ženám právo rozhodnout, zda plod donosí.