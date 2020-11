EU chce lépe chránit vnější hranice a donutit sociální sítě k mazání teroristického obsahu

Politici některých unijních zemí v čele s Německem a Francií tento týden zmiňovali, že by EU měla reformovat schengenský systém volného pohybu, aby na území Unie nepronikali potenciálně nebezpeční radikálové zejména z Blízkého východu a severní Afriky.

Stop návodům na sítích

Státy a Evropský parlament by podle společného prohlášení ministrů měly mimo jiné rychle schválit nařízení, díky němuž budou muset sociální sítě mazat příspěvky s teroristickým obsahem do hodiny od upozornění od úřadů některé ze zemí. To podle Johanssonové znemožní například koordinaci útoků či zveřejňování návodů k výrobě výbušnin.

Pachatelé některých teroristických útoků z posledních let byli již dříve známi policii, státy si však ne vždy byly schopny včas předávat podstatné informace. Ministři se na pátečním jednání shodli, že země musí začít „plně využívat existující nástroje pro výměnu informací“. Státy mají zároveň co nejrychleji dokončit propojení svých informačních systémů.

Komise navíc podle Johanssonové hodlá posílit pravomoci evropské policejní agentury Europol a předložit návrh směrnice pro lepší ochranu kritické infrastruktury.