Izrael uvolnil část tvrdých opatření proti šíření koronaviru a zahájil klinické testy vakcíny

Jako první bude naočkována skupina 80 dobrovolníků, v prosinci už to bude 960 lidí. Třetí fáze očkování, která má zahrnovat až 30 tisíc lidí, je naplánována na duben a květen.

Vakcína označená jako BriLife se vyvíjí od března a testovala se zatím na zvířatech v izraelském ústavu pro biologický výzkum. Jeho ředitel Šmuel Šapira řekl, že teď je výzkum v poslední fázi. Dohled nad ním má ministerstvo obrany. Minulý týden ústav dostal povolení postoupit k testování lidí.

Izrael na druhou vlnu epidemie zareagoval velmi přísnou uzávěrou. Po šesti týdnech se mohli do škol vrátit žáci prvního stupně. Byli ale rozděleni maximálně do dvacetičlenných skupin a děti musejí mít roušky, a to i o přestávkách.

Uzávěra se má uvolňovat ve čtyřech fázích, do té první kromě obnovy části výuky spadá také postupné otevírání obchodů a obnova rekreačních aktivit.

V době vyhlášení uzávěry měl devítimilionový Izrael i devět tisíc nových případů nákazy koronavirem denně, nyní hlásí čísla nižší než tisíc. V pátek přibylo 674 nových případů. Od začátku epidemie se v zemi nakazilo přes 314 tisíc lidí a s covidem-19 jich zemřelo 2541.