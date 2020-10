„Když se nesjednotíme, Morales se vrátí.“ Rok po jeho úprku může v Bolívii triumfovat exprezidentova strana

Bolívie se snaží najít prezidenta od loňského října, kdy volby skončily protesty, násilím, útěkem a v třiceti případech i smrtí. Nové hlasování by mělo být po mnoha odkladech dokonáno 18. října.

V loňských volbách sice zvítězil již počtvrté Evo Morales, jenž v zemi vládl od roku 2006, a jeho Hnutí za socialismus (MAS), opozice a po ní i Organizace amerických států (OAS) označily výsledky za zmanipulované. Morales pod tlakem armády následně ze země emigroval.

Prozatímní prezidentkou se stala Jeanine Áňezová z pozice druhé místopředsedkyně Senátu poté, co všichni ostatní vysocí představitelé, kteří se měli podle ústavy ujmout vedení země, z vlasti rovněž utekli. V úřadu pak Áňezovou potvrdil soud.

S tím, že by kandidovala na legitimní prezidentku, se ale od počátku nepočítalo. Po nástupu do úřadu takovou možnost sama vyloučila a zavázala se, že zemi pouze dovede k transparentním novým volbám. Následně v lednu však své rozhodnutí změnila a kandidaturu oznámila. To se ale setkalo s kontroverzí.

V září proto svou kandidaturu opět stáhla s tím, že chce sjednotit hlasy proti Moralesově straně MAS, která do voleb opět jde. Rozhodnutí dle svých slov učinila kvůli „riziku, že se demokratické hlasy rozdělí mezi několik kandidátů a kvůli tomuto rozdělení volby vyhraje MAS“.