Povolební krize v Kyrgyzstánu se prohlubuje. Hádají se už i tamní opoziční strany

Tomu ale brání neshody mezi opozicí, která se podle Reuters rozštěpila do tří proudů. Nedělních voleb se zúčastnilo 16 stran a jedenáct z nich odmítlo výsledek uznat, protože nejvíc hlasů získaly zavedené subjekty.

Jedním z opozičních proudů je podle Reuters skupina, která se označila za Koordinační radu a ve které jsou zastoupeny strany v opozici k Žeenbekovi. Další si pak říká Lidová koordinační rada, která se ustavila ve středu a ve které je pět méně známých stran, jejichž vůdci nezastávali vyšší funkce. Třetí je strana Ata-Žurt, která se pokusila v úterý soupeře eliminovat nominací Žaparova na post premiéra.

Demonstrace pokračují

Rozlícený dav ale ještě v úterý večer vnikl do hotelu, kde se sešel parlament, a Žaparov se musel zachránit útěkem zadním vchodem. Podle Ruters teď není jasné, kdy se parlament znovu sejde, aby ho ve funkci potvrdil. Žaparov ve svém nočním televizním vystoupení řekl, že navrhne ústavní reformu a po ní by se měly konat volby, údajně do dvou až tří měsíců.

Hlavní strany, které podle původního výsledku volby vyhrály, tedy Jednota podporující Žeenbekova a Má vlast Kyrgyzstán, k současným událostem mlčí, i když zrušení výsledků přijaly. Žeenbekov vyzval stoupence, aby se vyhnuli konfrontaci s protestujícími. Neutrální jsou zatím také bezpečnostní síly, právě ty ale mohou nakonec příklonem k některé ze stran pomoci situaci vyřešit.