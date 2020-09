Evropská komise proti rasismu. Brusel chce etnickou vyváženost mezi úředníky

„Je čas přestat jen vysvětlovat, proč musíme jednat. Je čas skutečně jednat,“ prohlásila místopředsedkyně Komise Věra Jourová. Narážela na to, že unijní činitelé i evropští lídři sice dlouhodobě dávají najevo, že s rasismem je třeba bojovat, avšak v praxi se to ne vždy projevuje.

Komise v rámci rozsáhlého plánu pro příštích pět let chystá řadu vlastních iniciativ. Mezi prvními chce prověřit, jak členské země přistupují k dodržování směrnice o rasové rovnosti, která zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě etnické příslušnosti. V příštím roce vypracuje hodnoticí zprávu, která by mohla posloužit při případných pozdějších řízeních proti zemím, které by pravidla porušovaly.