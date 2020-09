Testy pro zaměstnance, zrušené pobyty. Podniky čekají kvůli slovenským omezením komplikace

Nové opatření může mít vliv i na cesty Slováků do Česka, a tedy i na tuzemské hotely nebo restaurace. Zatímco v roce 2019 ze Slovenska přijelo téměř tři čtvrtě milionu lidí a stali se tak po Němcích druhou nejpočetnější skupinou návštěvníků, za první letošní pololetí to bylo jen 138 tisíc lidí.

Na Slovensku mají proto speciální desetičlenný tým a s uzavíráním zemí mají zkušenosti už z jarních měsíců, takže už vědí, co je může potkat. Jsou to hlavně logistické překážky, třeba čekání kamionů na hranicích.

S komplikacemi počítá mimo jiné česká firma vyrábějící müsli. Slovensko je pro ně nejdůležitějším exportním partnerem, a to přitom vyvážejí do víc než padesáti zemí světa.

Klíčové třicetikilometrové pásmo

Pro firmu, která vyrábí vzduchotechniku a sídlí tři kilometry od hranice, jsou zase Slováci zásadní pracovní silou – tvoří desetinu jejích zaměstnanců. Jedním z nich je Igor Dirgas. Na jaře sem do práce dva týdny nemohl. To by se mu ale teď už nemělo stát.

„Zatím se nás to nedotkne, neboť je to v pásmu třiceti kilometrů, můžeme chodit do práce. Takže zatím žádné omezení není, ale uvidíme časem,“ podotýká Igor Dirgas, jeden ze slovenských pracovníků, kteří při jarním omezení do práce dva týdny nemohli.

„Ovládají operace na výrobcích, které běžně každý neumí, anebo obsluhují speciální stroje, takže pro nás je jejich výpadek celkem zásadní. Současně se vešli podle kritérií všichni do kategorie pendler, takže všichni ze Slovenska mohou chodit do práce,“ potvrzuje i spolumajitelka firmy Tech-Trade Pavla Zálešáková. Na jaře u nich v exportu žádný velký výpadek nenastal a neočekávají ho ani teď.