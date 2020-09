Slovensko od pátku zařadí Česko mezi rizikové země. Při cestě bude nutný test na koronavirus, nebo karanténa

Povinnost předložit výsledek testu či nastoupit do karantény se podle Kluse nebude vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce.

Při cestě z Česka na Slovensko budou muset lidé až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus, nebo nastoupit do karantény a následně podstoupit zmíněný test.

Opatření přichází poté, co slovenský premiér Igor Matovič na pátečním zasedání lídrů V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko) připustil, že Slovensko zařazení Česka mezi rizikové země zvažuje, ale jelikož mezi oběma zeměmi panují obrovské vazby, bude potřeba výhodný kompromis. „Byli bychom nejraději, abychom nemuseli přijmout žádné opatření na hranicích,“ řekl.

Český šéf vlády Andrej Babiš (ANO) na pondělní tiskové konferenci po zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika novinářům sdělil, že zařazení České republiky na slovenský seznam rizikových zemí nepomůže ekonomickým vztahům států. Předseda vlády řekl, že pokud Slovensko krok učiní, bude to škoda. I ekonomické dopady budou přitom jedním z hledisek, podle kterých se bude po konci epidemie hodnotit, jak se situace kolem covidu-19 zvládla, míní premiér. Státy V4 by se podle Babiše měly omezením vyhnout, protože země mají spolu největší obchod i výměnu.

Cestování na Slovensko

Zařazení mezi rizikové státy znamená i omezení cestování. „Myslím, že k tomu není důvod, protože to může zas mít jenom negativní dopad mezi Českem a Slovenskem,“ uvedl Babiš.

„Slovensko je destinací velmi oblíbenou. Letos to čítá zhruba sedm set tisíc lidí, co na Slovensku byli nebo se chystali jet. Je to tedy velká rána pro cestovatele,“ tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Podle něj bude omezení velkou ranou nejenom pro Čechy, ale i pro slovenské hoteliéry a zaměstnance v cestovním ruchu. Češi v uplynulých letech totiž tvořili nejpočetnější zahraniční klientelu v ubytovacích zařízeních na Slovensku.