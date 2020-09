Matovič vidí za rychlým šířením covidu-19 otevřené hranice

Při aktuálním nárůstu počtu potvrzených infekcí v sousedních zemích by podle slovenského premiéra byl „malý zázrak“, kdyby počty nerostly i na Slovensku. „Ukrajina má rekord, Polsko se celkem drží, Česko má výrazný rekord, Rakousko má rekord,“ řekl v sobotu Matovič televizi RTVS.

„Když máte zavřené hranice a není přes ně pohyb, dokážete lépe kontrolovat situaci. Dnes máme hranice otevřené a choroba se míchá křížem krážem,“ míní slovenský premiér. Přijímání dalších opatření je podle něj v rukou ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků.

Na dotaz, zda v zemi hrozí celoplošné zavírání škol, Matovič uvedl, že pokud nastane situace, kdy bude počet případů takový, že nebude v silách hygieniků trasovat kontakty, bude nutné přistoupit k celoplošným opatřením.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí už po pátečním jednání pandemické komise řekl, že Bratislava zváží zařazení Česka a Rakouska mezi rizikové země. To by znamenalo, že by lidé po příjezdu z těchto zemí na Slovensko museli až na výjimky nastoupit do karantény a podstoupit test na koronavirus.

Pětimilionové Slovensko má v současnosti 1692 aktivních případů nákazy, tedy nejvíce od propuknutí pandemie v zemi letos v březnu. V nemocnicích bylo k pátku hospitalizováno 73 pacientů s covidem-19, sedm z nich museli lékaři napojit na umělou plicní ventilaci.