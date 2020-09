Navalnyj už dýchá sám. O návratu do Ruska nepochybuje

Berlínská klinika v pondělí uvedla, že se Navalného stav zlepšuje, už mu nemusí být poskytováno umělé dýchání a občas může krátce vstát z nemocničního lůžka. Sám také rozhoduje o tom, jaké informace o zdravotním stavu bude nemocnice zveřejňovat. Dosud to lékaři konzultovali s jeho ženou.

„Píšou mi novináři a vyptávají se, zda je pravda, že se Alexej Navalnyj chystá vrátit do Ruska. Chápu, proč se tak ptají, ale i tak považuji za divné, že by někdo mohl uvažovat jinak. Ještě jednou všem potvrzuji: žádné jiné plány se nikdy neposuzovaly,“ napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru.

„Stýská se mi. Ještě skoro nic nezvládnu, ale včera jsem dokázal celý den sám dýchat. Úplně sám. Úplně bez cizí pomoci,“ napsal Navalnyj, který byl po upadnutí do kómatu připojen k umělé plicní ventilaci.

Obvinění Kremlu

„Německá vláda vystupuje v tomto naprosto suverénně. Nepřipouští pochyby o tom, že Navalnyj byl otráven, že byl otráven záměrně a že byl otráven některým z jedů, které spadají do skupiny látek známých jako novičok,“ potvrdil zpravodaj ČT v Německu Martin Jonáš. Moskva odpovědnost odmítá.

Upozornil, že podle listu Spiegel to byla dosud neznámá a silnější forma látky. „Německá vláda nepochybuje o tom, že do jejího nasazení byly zapleteny státní orgány Ruské federace,“ doplnil Jonáš.

Trvalé následky jsou podle něj stále ve hře, byť lékaři o nich tentokrát nemluvili. Jonáš připomněl případ muže, který náhodou přišel do styku s novičokem při otravě Sergeje Skripala v britském Salisbury a dosud má problémy se zrakem a motorikou, které se mohou zhoršovat při virózách nebo dalších sezonních onemocněních.

Do Berlína byl Navalnyj převezen v kómatu z nemocnice v ruském Omsku několik dní poté, co během letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna zkolaboval. Předtím natáčel v Novosibirsku a v Tomsku videa obviňující tamní politiky z rozkrádání veřejných rozpočtů.