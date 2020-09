Pospíšil by vypověděl čínského ambasadora. Podle Kobzy jsou některé výroky Pekingu nešťastné

Nečekaně silných ovací se v tchajwanském parlamentu dočkal předseda českého Senátu. Tamní poslanci ocenili slova o nutnosti bránit svobodu a otevřeně vyjádřenou podporu ostrovní demokracii. Peking se naopak ozval s novou kritikou. Podle jeho diplomacie Miloš Vystrčil překročil červenou linii. Německo, Francie a Slovensko se ho zastaly.

Kobza je kritikem české delegace na Tchaj-wan, přesto uznává, že v souvislosti s ní zaznělo hodně silných slov, které jako bývalý diplomat nerad slyší – například ta, která označují Vystrčila za bezvýznamného člověka a oportunistu. Tohle vyjádření považuje Kobza za nešťastné.

„Kdyby byl bezvýznamný člověk druhý nejvyšší ústavní činitel u nás, tak už by to bylo na pováženou. To už bychom se museli opravdu ptát, kde stojíme jako stát. Kdyby byl bezvýznamný, tak by jeho cesta zdaleka nevyvolala takový rozruch,“ řekl v Událostech, komentářích Kobza.