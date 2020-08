Nejhorší stav česko-čínských vztahů, míní Jindrák. Vyhoštění velvyslance podle něj není na pořadu dne

Tématem pondělního Interview ČT24 byla návštěva české delegace v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) na Tchaj-wanu; Čína ho považuje za svou nedílnou součást a diplomatické styky jiných zemí s ostrovem ji proto dráždí coby zpochybňování pekingské politiky.

„Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus,“ řekl čínský ministr zahraničí Wang I na adresu Vystrčila. Česká diplomacie si kvůli tomu předvolala čínského velvyslance.

„Já se divím, že se divíme. O této reakci se diskutuje minimálně od ledna letošního roku, kdy se objevil bájný ,čínský dopis' na Pražském hradě,“ komentoval stávající roztržku šéf hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Uznal, že slovník čínského ministra zahraničí neprospívá česko-čínským vztahům.

„Na mě jako na diplomata je to asi hodně. Já bych toto nevolil,“ řekl. Zároveň však poznamenal, že se ostrá čínská reakce dala čekat. V otázce případného vyhoštění velvyslance by byl opatrný. Podle něj by to mělo za následek dlouhé ochlazení až zmrazení vztahů. „Není to na pořadu dne,“ dodal.