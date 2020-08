Putin vytvořil policejní zálohu pro Lukašenka. Běloruská opozice to za hrozbu nepovažuje

O tom, že Putin by mohl pomoci překonat krizi v zemi, hovořila už ve středu také další představitelka Koordinační rady a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová.

Představitelka opoziční Koordinační rady Marija Kolesnikovová, která reprezentuje štáb vyřazeného kandidáta Viktara Babaryky , nepovažuje Putinova slova za hrozbu. „Všichni už pochopili, že prezident Běloruska je natolik slabý a natolik neschopný naslouchat přáním svého lidu, že je připraven prosit o pomoc sousední země. Přitom z toho celou dobu obviňoval nás,“ uvedla pro web RBK . Odkazovala tak na fakt, že Babaryka dvacet let pracoval pro banku patřící ruskému Gazpromu a Lukašenko před volbami naznačoval, že Rusko se ho skrze něj pokouší svrhnout.

Výzva z Polska

Polská vláda v reakci na čtvrteční Putinova slova vyzvala Rusko, aby okamžitě odstoupilo od plánů vojenského zásahu v Bělorusku pod falešnou záminkou „obnovení kontroly“. Napsal to premiér Mateusz Morawiecki na Twitteru. Dodal, že ruská intervence by představovala „nepřátelský akt, porušení mezinárodního práva a lidských práv Bělorusů, kteří by měli svobodně rozhodovat o vlastním osudu“.

Situací se zabývá také summit ministrů zahraničí EU. Unie se už předběžně dohodla na zavedení sankcí proti Lukašenkovu režimu, nyní pracuje na jejich konkrétní podobě. „Chceme uvalit sankce na ty, kteří se podíleli na padělání voleb, kteří použili násilí proti lidem, kteří je posílají do vězení a kteří pronásledují demonstranty,“ řekl před čtvrteční schůzkou eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření Olivér Várhelyi.

Dodal, že Evropská komise se chystá podpořit Bělorusy 53 miliony eur (asi 1,4 miliardy korun). Tato suma zamíří k občanské společnosti, obětem pronásledování a podpoří úsilí o zvládnutí pandemie koronaviru.