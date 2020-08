Japonsko si připomíná 75. výročí jaderného útoku na Nagasaki. Piety se zúčastnilo pět set lidí

„Dívala jsem se z okna. Bylo krásně, slunce svítilo. Potom jsem najednou uviděla záblesk světla. Budova se zatřásla, jako by to byla loďka na rozbouřeném moři. Skrčila jsem se k zemi, vzduch byl rázem plný žlutého prachu, začala jsem se modlit,“ vzpomínala jedna z přeživších.

Přesto bylo zhruba čtyřicet procent Nagasaki zničeno nebo vážně poškozeno. Hned po výbuchu zahynulo přes 35 tisíc lidí, další desetitisíce zemřely později. Celkový počet obětí se v Nagasaki odhaduje na 75–80 tisíc, což je přibližně třetina toho, kolik lidí zemřelo v Hirošimě. Většina obyvatel obou měst přitom podlehla komplikacím způsobeným ozářením.

„Na zkroucených nebo k zemi smetených skeletech zbrojovky Mitsubishi se dá doložit, co dokáže jaderná puma proti železu a kameni. Ale to, co provede uvolněný atom s lidským masem a kostmi, leží ukryto za zdmi dvou nemocnic v Nagasaki,“ napsal krátce po výbuchu novinář George Weller.