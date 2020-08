Ani město parfémů Francouzům nevoní. Lidé mají po pandemii jiné starosti, tuší v Grasse

Město Grasse je vyhlášené svými parfémy, jeho ulice ale zůstávají i uprostřed léta poloprázdné. „Epidemie koronaviru nás citelně postihla, je tu mnohem méně lidí, zejména Evropanů. Absence turistů z Číny či Koreji tolik nevadí, do Grasse jezdí hlavně Němci a Italové,“ vypočítává majitelka jedné z místních parfumerií Lynn de R. Boucharaová.

Grasse je proslulé nejen parfémy, ale i uměleckým životem. A také galerie na houfy návštěvníků stále čekají – lidé jako by měli jiné starosti. „Mohli jsme sice otevřít galerie, ale turisté tu nejsou v takovém počtu, v jakém jsme v této době zvyklí. Normálně je v ulicích úplně plno,“ říká galeristka Nicole Lemaire d'Agaggiová.

Situace je komplikovaná zejména pro umělce, kteří v době karantény tvořili a teď chtějí, aby si jejich díla našla cestu k případným zájemcům. „Myslím, že nám to velice zkomplikovalo život. Ne, že by byly naše ateliéry přes covid zavřeny… ale co s námi bude dál?“ ptá se Daniela Foltýnová, která v Grasse vystavuje.