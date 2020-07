Pobrexitová jednání stále váznou. Spory se vedou o rybolov či pravidla hospodářské soutěže

Barnier: Čas se krátí

Obě strany zároveň hovořily o jistém posunu a podle britského prohlášení je stále možné najít na podzim společnou řeč. U otázky přístupu unijních rybářů do britských vod a nastavení společných pravidel hospodářské soutěže ovšem přetrvávají spory. Podle Barniera Londýn požaduje „takřka úplné“ vyloučení rybářských lodí EU z britských vod, což je „zkrátka nepřijatelné“.

„Čas na odpovědi se rychle krátí,“ řekl Barnier. Přechodné období stanovené pro odchod Velké Británie z EU a určené pro dojednání nového partnerství skončí na konci roku, tedy za 161 dní. Ve Velké Británii bude do té doby nadále platit unijní právo, ačkoli země od letošního února členem EU již formálně není. Pokud se za dalších pět měsíců budoucí vztahy nepodaří dojednat, přineslo by to bariéry ve výměně zboží i služeb.