Jak po brexitu? Premiér Johnson představil nový imigrační systém

Ostrované budou například muset počítat s nárůstem byrokracie při obchodování i cestování do Evropské unie. Přestane pro ně platit například evropský průkaz zdravotního pojištění.

Čtyři roky od referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii se Britové dozvídají, jak se jich brexit prakticky dotkne. A to ve vládní kampani, která slibuje výhody, ale upozorňuje i na změny.

Ostrovní šoféři budou v EU potřebovat mezinárodní průkaz. A třeba majitelé domácích zvířat si pro cestu do EU mají vyhradit nejmíň 4 měsíce na získání všech povolení.

„Co se týče strašení brexitem v míře, jak to někteří dělali, tak to se nikdy nenaplnilo. Nikdy jsem nevěřil, že se naplní. Myslím, že pro naši zemi to bude příležitost dělat věci jinak a líp,“ uvedl britský premiér Boris Johnson.

Britský odchod z jednotného trhu a celní unie bude mít dopad i na země sedmadvacítky. I kdyby se Londýn s Evropskou unií shodl na nové obchodní dohodě a jednání neskončila fiaskem, což nyní hrozí.

„Navrhujeme proto brexitovou rezervu ve výši pěti miliard eur. Vytvořili bychom ji ve snaze potlačit nepředvídatelné dopady,“ řekl předseda Evropské rady Charles Michel.

Jen do zajištění vybavení pro nový režim na hranicích investuje britská vláda přes 20 miliard korun. Ostrovní firmy bude čekat vyplňování celních formulářů pro export a import. Kvůli obavám z front u klíčového přístavu Dover vláda nakoupila obří pozemek pro tisíce kamionů. I přes protesty řady místních, kteří sice většinou hlasovali pro brexit, ale teď se bojí zhoršení životního prostředí.

Británie nabídne zdravotníkům z ciziny snazší získávání víz

Velká Británie naopak plánuje usnadnit zdravotníkům a sociálním pracovníkům z ciziny vstup na tamní pracovní trh v podobě rychlejšího i levnějšího získávání víz.

Státní zdravotnický systém NHS, který zaměstnává více než 1,2 milionu pracovníků a zároveň stojí v čele boje proti pandemii covidu-19, se ve značné míře spoléhá právě na zaměstnance přicházející z EU i dalších zemí světa.