Německo i Komise vidí budoucnost ve vodíku. Berlín ho chce dovážet, Brusel plánuje obrovské investice

Evropská komise chce do deseti let dát 430 miliard eur na podporu produkce a spotřeby vodíku. Právě vodíkové technologie by měly podle ní pomoci evropskému hospodářství snížit emise skleníkových plynů. Hlavním stoupencem vodíkové strategie je Německo, které momentálně Unii předsedá. Spolková vláda plánuje dovážet obrovské množství takzvaného zeleného vodíku z Afriky.