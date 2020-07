Z nebe přišlo vítězství i smrt. Bitva o Británii byla prvním německým klopýtnutím

První vítězství nad Německem

Že Britové zvítězili, před Luftwaffe se ubránili a té se nepodařilo naplnit ani jeden ze zamýšlených cílů – tedy zničení letectva, průmyslu, demoralizace obyvatel a zabezpečení vzdušného prostoru pro invazi – bylo nepochybnou zásluhou schopného velení, neméně schopných letců a výkonného průmyslu, ale i chyb druhé strany. Nešlo jenom o to, co se dělo během samotné bitvy, ale také o to, co se dělo dlouho před ní.

Göring byl přesvědčen – a přesvědčil i Hitlera – o klíčové roli lehkých a středních bombardérů. Když se ukázalo, že Stuky (lehké střemhlavé bombardéry Ju-87) jsou v podmínkách bitvy o Británii nepoužitelné, zůstaly Luftwaffe jen tři typy dvoumotorových středních a lehkých bombardérů – Dorniery Do-17, Junkersy Ju-88 a Heinkely He-111. Dorniery a Ju-88 přitom byly označovány také jako dvoumotorové stuky a měly rovněž být schopné střemhlavých útoků. Fakticky ale tyto stroje při použití k plošnému bombardování byly příliš těžkopádné na to, aby mohly vymanévrovat stíhačky, když na ně zaútočily. Byly i příliš slabě chráněné na to, aby se jim samy ubránily. Hlavně však byly příliš malé na to, aby rozsévaly zkázu v takovém měřítku, jako to později v opačném gardu dokázaly lancastery nebo létající pevnosti.

„Kdyby místo ‚štukového‘ šílenství se byla německého štábu zmocnila úvaha o kobercovém ničení prioritních cílů, mohla se v Německu zrodit prvá a obrovská vzdušná strategická flotila s nepředstavitelně ničivým účinkem,“ domníval se i František Fajtl.

Kromě toho německé velení Brity podle všeho výrazně podcenilo. Zpočátku si nepřipouštělo zásadní význam radarů, nebralo ani v úvahu, že britské stroje byly vůči německým technicky i početně rovnocenné, což nebylo možné říct o francouzském letectvu a už vůbec ne o polském. Pro Luftwaffe šlo navíc o nový typ boje, kde hrálo letectvo hlavní roli. V předchozích konfliktech měly vzdušné síly vždy hlavně roli podpůrného prostředku pozemních vojsk. K tomu ještě Britové měli výhodu domácího prostředí, takže ztráta letadla nerovnala se automaticky ztráta pilota.