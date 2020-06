Šéf slovenské sněmovny čelí výtkám z plagiátorství, demisi odmítl

Titul magistra získal Kollár teprve před pěti lety na soukromé slovenské Středoevropské vysoké škole ve Skalici, která nebývá na Slovensku počítána mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce.

Podle listu Denník N nyní čtyřiapadesátiletý politik ve své diplomové práci na téma změny klimatu a bioklimatického potenciálu cestovního ruchu v oblasti jednoho z regionů na severu Slovenska použil také cizí texty, aniž by uvedl, že se jedná o citace, a to včetně studie svého školitele. Neparlamentní strana Spolu uvedla, že více než polovina textů v jeho diplomové práci byla zkopírovaná slovo od slova.

Další předseda slovenského parlamentu bude mít nejspíš problém s vysokoškolskou prací. Boris Kollár (Sme rodina) podle @dennikN v roce 2015 opisoval. V roce 2018 přitom žádal odvolání svého předchůdce Andreje Danka (SNS) kvůli plagiátu. @CT24zive https://t.co/cHcR3mqqcN — Petr Obrovský (@PetrObrovsky) June 23, 2020

„Možná jsem udělal chybu. Práci jsem obhájil. Zlehčil jsem si to i já. To ale neznamená, že jsem nesplnil podmínky, abych mohl přistoupit k závěrečné zkoušce. Byl jsem připuštěn ke zkoušce, udělal jsem ji. Udělal jsem všechno, co jsem udělat měl,“ řekl novinářům Kollár, který se šéfem sněmovny stal po únorových parlamentních volbách.

Podle Kollára protokol z takzvaného antiplagiátorského systému zjistil shodu jeho práce s jinými prácemi na úrovni 24,4 procenta. Tvrdil, že pokud by přes zmíněný systém úspěšně neprošel, nebyl by připuštěn k závěrečné zkoušce.

Kollár se ještě jako opoziční politik v minulosti přidal ke kritikům tehdejšího šéfa slovenské sněmovny Danka, který svou rigorózní práci v roce 2018 nejprve utajoval a později odmítal pochybení, když vyšlo najevo, že v ní použil nepřiměřeně mnoho cizích textů bez správné citace. Kollár tehdy tvrdil, že Danko ve své práci všechno opsal.