V čele venezuelské opoziční strany stanul příznivec Madura, dosadil ho tam soud

Venezuelský nejvyšší soud v pondělí předběžným rozhodnutím pozastavil výkon funkcí vedení strany Demokratická akce (AD), v jejímž čele stojí už dvacet let známý opoziční lídr Henry Ramos Allup. Soud jmenoval nové vedení, které nyní může připravovat stranu na parlamentní volby. Ty by se měly konat do konce roku, jejich datum zatím není stanoveno.

Do čela strany AD postavil soud Bernabého Gutiérreze, který patří k části opozice nakloněné spolupráci s režimem. Dosavadní národní tajemník AD Guitérrez v neděli kritizoval vedení strany za odmítnutí účasti v parlamentních volbách.

Několik opozičních stran totiž o víkendu vydalo prohlášení, že se nehodlají účastnit voleb, na něž má dohlížet v pátek soudem jmenovaná ústřední volební komise. Takové volby označila opozice za netransparentní volební „frašku“, která ještě zhorší nynější politickou i ekonomickou krizi v zemi.

Některé opoziční strany stejně jako Guaidó nové vedení AD odmítli a označili jeho členy za přeběhlíky. Krok soudu považují za manévr režimu ve snaze ovlivnit parlamentní volby.

Guaidó rovněž vyzval Venezuelany, aby se připravili na další demonstrace. „Musíme se připravit na důslednou odpověď na všech úrovních: v ulicích i větším mezinárodním tlakem, abychom vytvořili nouzovou vládu, která zemi vrátí stabilitu a demokracii,“ uvedl Guaidóův tým na Twitteru.