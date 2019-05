Potřebujeme víc vojáků. I těch amerických, připustil prozatímní prezident Venezuely Guaidó

„Potřebujeme ještě více vojáků a také více funkcionářů režimu, aby nás podpořili v naplňování ústavy a návratu demokracie,“ prohlásil v sobotu Guaidó. Pětatřicetiletý politik deníku The Washington Post rovněž řekl, že není pro jednostrannou vojenskou intervenci z USA, ale že by zvážil pomoc amerických vojáků po boku venezuelských. Kdyby mu Spojené státy nabídly vojenskou pomoc, předložil by ji v parlamentu, aby ji poslanci zvážili.

Lidé přesvědčovali vojáky

V sobotu pořádala opozice demonstrace u armádních posádek, kde se lidé snažili už poněkolikaté vojáky přesvědčit, aby pomohli opozici přimět Madura k odstoupení. Lidé vojákům předávali i kopii zákona o amnestii, který začátkem roku schválil parlament. Tento zákon zaručuje beztrestnost vojákům, kteří pomohou obnovit v zemi demokracii. Madurova vláda ale parlament neuznává a před dvěma lety ustavila vlastní zákonodárný sbor.

Podle deníku El País dorazily k posádkám v sobotu stovky lidí. Opoziční televize TV Venezuela zveřejnila fotografie a videa, na nichž lidé hovoří s příslušníky ozbrojených sil. Na jednom z nich příslušník národní gardy kopii zákona o amnestii spálil.

„Chtěli jsme to přečíst, aby věděli, co tam je, ale vojáci odmítli. Už ani nevím hodnost, jestli to byl plukovník nebo někdo vyšší, ale jak ten papír dostal do ruky, zázrakem jsem při tom neshořel já sám, jak to hned zapálil. Ale na to jsme zvyklí,“ uvedl demonstrant Romel Morot.

„Pokusili se jim předat dokument a přečetli jim ho. To mezi vojáky vyvolalo určité emoce, z jejich tváří bylo možné vyčíst, že touha po změně je tu nikoli na straně obyčejných Venezuelanů, ale taky u příslušníků ozbrojených sil,“ uvedl opoziční politik Jesus Armas.