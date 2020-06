Ropa, která unikla z Norilska, zamořila další řeky na Tajmyru

„Za plovoucími zábranami vidíme velkou koncentraci ropných látek,“ uvedla náměstkyně ministra ochrany životního prostředí v krajské vládě Julija Gumeňuková podle agentury Interfax. „Zábrany jsou v současnosti podle našeho hodnocení neúčinné opatření, aby se zabránilo znečištění vod. Anebo byly zřízeny příliš pozdě, když už hlavní ropná skvrna odtekla,“ dodala.

„Palivo se dostalo i do jezera Pjasino. Je to velkolepé jezero o délce přibližně 70 kilometrů, bohaté na ryby. Nelze si představit, jak nyní zvládne tuto zátěž,“ řekl novinářům gubernátor Krasnojarského kraje Alexandr Uss. Zdůraznil, že teď je hlavní zabránit úniku ropných látek z jezera, vzdáleného asi 20 kilometrů od Norilska, do řeky Pjasina, která z něj vytéká a ústí do Karského moře.