Dceru už neuvidí. Zemřel Japonec, který zasvětil život návratu lidí unesených do KLDR

video Události: Japonci unesení do KLDR

Megumi Jokotaová se stala symbolem japonských občanů unesených do Severní Koreje. Zmizela cestou ze školy v roce 1977, když jí bylo třináct let. Pravda vyšla najevo až o dvacet let později po výslechu severokorejského špiona.

„Nevíme, proč si ji vybrali. Unášeli specialisty – zdravotní sestry, inženýry, tiskaře, aby vyráběli falešné bankovky. Lidi bez rodin, kterým kradli identitu pro špionáž v Japonsku. Megumi možná něco viděla,“ přemýšlí mladší bratr unesené dívky Takuja Jokota, který dnes vede Asociaci rodin obětí unesených Severní Koreou.