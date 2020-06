Éra dialogu s KLDR skončila, shodli se Trump s Abem. Otevřený konflikt ale nechtějí

Trump se setkal i s rodinami Japonců, které před desítkami let nechala unést Severní Korea, aby jí pomohli s výcvikem špionů. Americký prezident vyzval severokorejského vůdce Kim Čong-una, aby zajatce propustil.

„Kdyby je poslal zpět, byl by to začátek – začátek něčeho speciálního,“ řekl Trump. Obyčejným Severokorejcům vzkázal, že věří, že jsou to „skvělí lidé“. „Žijí v represivním režimu a řeknu vám, že doufám, že se to všechno vyřeší, bylo by to lepší pro všechny,“ konstatoval šéf Bílého domu.